Real lijdt al derde nederlaag dit seizoen, Atlético naast Sociedad aan kop

Real Madrid is in de Primera División al tegen zijn derde nederlaag van het seizoen aangelopen. De Koninklijke verloor nog wel op eigen veld. Het elftal van trainer Zinedine Zidane moest buigen voor Deportivo Alavés: 1-2.

Alavés kwam al vroeg op 0-1: Víctor Laguardia kopte de bal tegen de arm van Nacho en Lucas Pérez benutte de penalty. Na nog een dot van een kans voor Pérez (knappe redding Thibaut Courtois) voerde Real de druk op, maar Mariano Díaz, Eden Hazard en Toni Kroos schoten of kopten recht op doelman Fernando Pacheco af.

Real speelde uitermate slordig en direct na rust leidde een blunder van Courtois (hij schoof de bal zomaar in de voeten van Joselu) tot de 0-2. Daarna ontsnapte Real bij drie counters, waarna Casemiro in de 86ste minuut de thuisploeg weer enige hoop schonk en Isco nog dicht bij de gelijkmaker was. Zijn schot strandde echter op de lat.