Atlético Madrid verslaat Valencia en pakt koppositie in Spanje

In Spanje heeft nummer twee Atlético Madrid gewonnen bij nummer tien Valencia: 0-1. Het was Atlético's zesde zege op rij en de zevende van het seizoen.

Valencia had dit seizoen pas drie keer gewonnen, maar daar zaten wel zeges bij op Real Sociedad en Real Madrid. Een stunt tegen Atlético zat er echter nooit in, al bleef het lang 0-0 en dus spannend.

Atlético domineerde in Mestalla, nam het doel van Valencia veertien keer onder vuur, maar wist de uitstekend keepende Jaume Domenech niet te kloppen. Tot Valencia- verdediger Toni Lato tien minuten voor tijd te hulp schoot: hij werkte een voorzet van Yannick Carrasco ongelukkig in eigen doel. De zege was gelukkig, maar dik verdiend.

Real en Barça

Real Madrid ontvangt later op de avond Deportivo Alavés en kan de achterstand op Atlético weer terugbrengen tot drie punten.

Real Sociedad komt zondag weer in actie, de ploeg speelt thuis tegen nummer drie Villarreal. Barcelona, dertiende met elf punten uit acht duels, speelt zondag thuis tegen nummer veertien Osasuna.