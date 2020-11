Bayern München neemt afstand van Borussia Dortmund

Maar met droge, doeltreffende schoten van Kingsley Coman en Lewandowski boog Bayern de score voor de rust al om. Pas in de slotfase tekende Douglas Costa voor 1-3.

Robert Lewandowski kopte namens Bayern vroeg in de wedstrijd op de paal en daarna was het woord aan de thuisploeg. Silas Wamangituka gaf met een mooie, van doelman Manuel Neuer wegdraaiende pass de assist bij de 1-0 van Tanguy Coulibaly en Philipp Förster had de 2-0 op zijn schoen.

Bayern München heeft in de Bundesliga afstand genomen van Borussia Dortmund. De koploper won bij VfB Stuttgart (1-3) terwijl Dortmund op eigen veld verloor van FC Köln (1-2).

Dortmund werd verslagen door twee bijna identieke doelpunten. Ellyes Skhiri tikte in de negende en zestigste minuut raak bij de tweede paal uit een doorgekopte corner.

De inhaalrace van Dortmund kwam na de 1-2 van Thorgan Hazard, een kwartier voor tijd, pas op stoom. Toch kwam de eerste zege van FC Köln amper in gevaar, al was Dortmund-spits Erling Haaland in de extra tijd nog dicht bij de gelijkmaker.

Angeliño

RB Leipzig won in de Red Bull Arena met 2-1 van Arminia Bielefeld en nam de tweede plaats over Borussia Dortmund. Linkerflankspeler Angelino (oud-PSV en oud-NAC Breda) opende de score na een steekpass van Lazar Samardzic en is met vier treffers nu alleen clubtopscorer. Na de rust strafte Christopher Nkunku een fout van verdediger Amos Pieper af (2-0).

Pieper, die met de Nederlander Mike van der Hoorn het hart van Arminia's defensie vormde, veroorzaakte ook een penalty, die Alexander Sorloth gestopt zag. De 2-1 van Fabian Klos zorgde voor een kwartiertje spanning, maar de punten bleven in Leipzig.