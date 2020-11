Verstappen: 'Kijken of we Mercedes met bandenstrategie kunnen verrassen'

Een degelijke kwalificatie. Zo omschreef Max Verstappen zaterdag op het circuit van Sakhir zijn derde startplaats in de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander was met zijn Red Bull-bolide in de derde training nog de snelste geweest, maar moest zich in de kwalificatie neerleggen bij de suprematie van Lewis Hamilton en Mercedes.

"Ik miste wat grip in de bochten met lage snelheid", gaf Verstappen na afloop toe. "Terugkijkend op alles was dit heel netjes. Het liefst sta je eerste, maar dat zit er niet in. Ik hoop dat we met de banden voor het juiste compromis hebben gekozen. De banden gaan het hier heel zwaar krijgen", concludeerde hij na twee dagen trainen en kwalificeren.

Spannende race

Volgens de 23-jarige Nederlander was Mercedes zaterdag onder de felle verlichting op het circuit van Sakhir niet te pakken. "Maar ik verwacht zondag een spannende race. Ik hoop te kunnen aanvallen, maar zoals altijd zal het lastig zijn Mercedes te verslaan."