Noodweer op Sardinië, zeker drie doden

Ten gevolge van hevige regenval op het Italiaanse eiland Sardinië zijn zeker drie mensen omgekomen. Het gaat om een hoogbejaard echtpaar en een boer die in zijn auto door een modderstroom werd verrast, meldt de publieke omroep RAI. Zeker twee mensen worden nog vermist.

De slachtoffers vielen allemaal in de plaats Bitti, in bergachtig gebied in het noorden van Sardinië. Uit voorzorg waren bewoners van het lager gelegen deel van de plaats geëvacueerd. Door kolkende watermassa's die zich door het dorp een weg baanden, stortte in Bitti ook een brug in.

De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen binnen te blijven. De elektriciteit en het telefoonverkeer zijn uitgevallen.