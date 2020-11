D66-lijsttrekker Kaag haalt uit naar coalitiepartners en linkse partijen

De Nederlandse politiek heeft behoefte aan gematigdheid. Dat heeft D66-lijsttrekker Sigrid Kaag gezegd tijdens het congres van haar partij. Ze haalde in haar speech uit naar coalitiegenoten VVD en CDA, die de deur voor samenwerking met partijen als de PVV en Forum voor Democratie op een kier laten staan. "Wij buigen niet voor de nationaal-populisten met hun Jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. En in tegenstelling tot VVD en CDA werken wij principieel nooit met hen samen", zei Kaag.

Ze deelde tegelijkertijd ook een sneer uit naar PvdA en GroenLinks, die zich volgens haar vastklinken aan de SP. "Wij buigen ook niet voor radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op het spel zetten, juist nu zo veel mensen verlegen zitten om werk. Wat Nederland nodig heeft, is gematigdheid."

Kaag had in haar toespraak opvallend veel aandacht voor de sociale ongelijkheid in Nederland. Ze wees op de bijna 1 miljoen Nederlanders die in armoede leven, de discriminatie op de arbeidsmarkt en jonge mensen die geen huis kunnen krijgen.

Nederlandse belofte hapert

"Het zijn allemaal signalen dat een belangrijke pijler onder Nederland aan het wankelen is. De Nederlandse belofte hapert. De belofte dat verdienste en hard werken bepalen hoever je komt", vindt Kaag, die sinds 2017 minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is.

Er moeten volgens Kaag de komende jaren scherpe keuzes gemaakt worden in de politiek om de ongelijkheid aan te pakken, zoals beter onderwijs, gratis kinderopvang en voldoende betaalbare huizen. En dan moet de politiek niet schrikken als de consequenties in zicht komen. "Want meer bouwen betekent minder megastallen. Daar zit de pijn. En daar wordt geen keuze gemaakt. En dan blijven mooie ambitieuze plannen gratuit."