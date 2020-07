Protest legt luchthaven Hongkong plat, vluchten geannuleerd

AFP

Alle vluchten op het vliegveld van Hongkong zijn voor de rest van de dag geannuleerd. Het vliegveld staat voor de vierde dag op rij vol met duizenden demonstranten die betogen tegen de Hongkongse autoriteiten en politiegeweld. "Behalve de vertrekkende vluchten die de check-in al hebben voltooid en de vluchten die al onderweg zijn naar Hongkong, zijn alle vluchten geannuleerd voor de rest van de dag", zegt de luchthaven. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathway Pacific annuleerde een vlucht van en naar Schiphol. Vluchten van KLM gingen wel door, meldt een woordvoerder. Hong Kong International Airport is een van de belangrijkste luchthavens van Azië, met 75 miljoen reizigers per jaar. Het vliegveld is de op vier na grootste van het continent en de achtste ter wereld. Het sluiten van het vliegveld geldt als de ingrijpendste reactie van de autoriteiten in tien weken protest in Hongkong. Een fotocollage van de demonstranten op het vliegveld:

De vreedzame protesten op de luchthaven komen na een weekend vol geweld in Hongkong. De journalistieke website Hong Kong Free Press publiceerde vannacht verschillende foto's en video's van schokkend politiegeweld in Hongkong. De beelden veroorzaken woedende reacties onder demonstranten. De website publiceerde een video van agenten die op enkele meters afstand met "pepper balls", pepperspraykogels, schieten op demonstranten. Op een andere plek werd een vrouw in haar oog geraakt met een "klapkogel", een zakje met kogels die het lichaam niet binnendringen. Een foto van haar bebloede gezicht circuleert, het is niet zeker of ze haar oog zal houden. Ook verscheen een video waarop een team van undercoveragenten hardhandig een demonstrant arresteert. De agenten drukken hard met hun knie op de nek en het hoofd van de demonstrant en slaan hem terwijl hij op de grond ligt. Met een bebloed gezicht wordt hij opgeraapt en meegenomen. Let op, dit zijn schokkende beelden. Hier is een video te zien van de arrestatie:

Arrestant Hongkong tegen de grond gewerkt: 'Zelfs mijn voortanden liggen eruit' - NOS

Het is de tiende week op rij met protesten in Hongkong, met nog geen einde in zicht. De protesten begonnen tegen een wet waardoor men uitgeleverd kon worden aan China. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een grote protestbeweging die niet alleen het opstappen van regeringsleider Carrie Lam eist, maar ook democratische verkiezingen wil. De voormalige Britse kolonie wordt bestuurd door China, onder het motto "een land, twee systemen". Dat principe belooft de stad bepaalde democratische rechten die op het vasteland van China niet bestaan. Volgens de demonstranten worden die vrijheden steeds meer ingeperkt en komt Hongkong meer in de greep van het autoritaire China. In deze video wordt uitgelegd waarom de relatie tussen Hongkong en China onder hoogspanning staat: