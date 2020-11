Hamilton pakt polepositie in Bahrein, Verstappen start zondag van P3

Het eerste deel van de kwalificatie was zaterdag voor Hamilton, die met 1.28,343 net iets sneller was dan de beste tijd van Verstappen in de derde training. Achter de Britse wereldkampioen sloten Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas en Max Verstappen aan. De Nederlander gaf ruim een halve seconde toe.

Hamilton en Bottas gaven enkele tienden van een seconde toe op de Nederlander. Ook Alex Albon, vrijdag zwaar gecrasht in de tweede training, deed in de laatste sessie aardig mee met de vierde plaats.

Verstappen had in de derde vrije training laten zien een serieuze tegenstander te zijn voor Hamilton en Bottas, die dit seizoen de kwalificatie domineren. De Nederlander was, nog bij daglicht, de snelste.

Kwalificatie deel twee was rommeliger, nadat Carlos Sainz was gespind. Zijn McLaren stond zo vast als een huis en moest worden weggetakeld. Met nog iets meer dan negen minuten op de klok kon de sessie na een code rood worden hervat.

Verstappen noteerde na de pauze op de mediumband direct een toptijd: 1.28,025. Hamilton dook er vervolgens onder: 1.27,586. Zijn teamgenoot Bottas kon Verstappen niet van de tweede plaats verdringen. De Fin bleef op 1.28,063 steken.

Voor Ferrari, vorig jaar in Bahrein oppermachtig in de kwalificatie, zat de kwalificatie er nu in de voorlaatste ronde op. Sebastian Vettel bleef op plaats elf steken. Charles Leclerc, vorig jaar op pole in Sakhir, volgde op de twaalfde plaats.

Beslissing

In het derde en beslissende deel voor pole opende Hamilton het snelste. De Mercedes-coureur zette in zijn eerste tijdronde 1.27,677 neer. De marge met Verstappen en Bottas was miniem, waarbij Verstappen wel klaagde over zijn banden. "Die worden heel warm", zei de Nederlander.

Met nieuwe banden ging Verstappen alsnog op zoek naar zijn derde polepositie in zijn loopbaan. Hij slaagde niet.