Doden bij opgelaaide protesten in Irak

In diverse plaatsen in Irak zijn mensen om het leven gekomen bij anti-regeringsdemonstraties. Dat gebeurde in Bagdad en in een aantal zuidelijke provincies. Bronnen bij de veiligheidsdiensten zeggen tegen internationale persbureaus dat er zeker 23 doden zijn, merendeels betogers.

In Bagdad gingen voor het eerst in weken weer demonstranten de straat op. Ze betoogden tegen onder meer corruptie en de economische malaise.

De politie treedt hard op tegen de betogers, zoals te zien in deze video. Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.