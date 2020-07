Weer onrustig weekend in Hongkong, vernielingen in metrostation

AFP

Inwoners van Hongkong zijn op verschillende plekken in de stad weer de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bemoeienis van China. Betogers vertrapten een Chinese vlag, vernielden een metrostation en stichtten brandjes. De politie zette traangas in. Het is inmiddels de zestiende week op rij dat er wordt betoogd. Enkele demonstranten hadden het volgens de South China Morning Post, een Hongkongse krant, gemunt op winkels die banden hebben met het Chinese vasteland. Het protest begon vreedzaam. Betogers kwamen bijeen in een winkelcentrum in de wijk Sha Tin. Ze zongen liederen en riepen leuzen. Enkele mensen gooiden een Chinese vlag op de grond, waar sommigen overheen renden. Daarna werd de vlag in een afvalcontainer gegooid, die in een rivier werd gedumpt. Een groep betogers liep daarna een nabijgelegen metrostation in en vernielde daar spullen. Betogers maakten beveiligingscamera's kapot, sloopten ticketautomaten en spoten graffiti totdat de oproerpolitie ingreep.

Herdenking Gisteravond was het al onrustig in de wijk Yuen Long. Betogers herdachten dat ze daar precies twee maanden geleden met bamboestokken werden aangevallen door mannen in witte shirts, die volgens de betogers door Peking werden aangestuurd. Sindsdien zijn er vaker schermutselingen geweest tussen de demonstranten die in het zwart gekleed zijn en de mannen in het wit. Honderden mensen waren gisteravond naar een winkelcentrum in Yuen Long gekomen. Ze hadden spandoeken bij zich en zongen het protestlied Glory to Hong Kong. Buiten het complex wierpen betogers barricades op. Ook gooiden ze met molotovcocktails. De oproerpolitie reageerde met traangas en de wapenstok. Tussendoor was er ook nog een incident met een man die volgens betogers een vrouw seksueel had lastiggevallen. De man werd neergeslagen en raakte even buiten bewustzijn. Volgens de Hongkongse nieuwssite HK01 waren er meer geweldsincidenten. Zo zouden betogers ook andersdenkenden hebben aangevallen. Op deze beelden is te zien hoe het op verschillende plaatsen uit de hand liep:

Gewonden bij gewelddadig protest in Hongkong - NOS