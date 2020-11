Overvaller richt wapen op winkelend publiek Almere Buiten

Het winkelend publiek in Almere Buiten is vanochtend opgeschrikt door twee overvallers, van wie er eentje zijn wapen op omstanders richtte.

De politie heeft twee jongens opgepakt die betrokken waren bij de overval, maar wil er verder nog niets over kwijt.

De overval op de winkel van T-Mobile was vanochtend om 10.45 uur. Twee jongens, volgens een ooggetuige bij Omroep Flevoland tussen de 14 en 18 jaar oud, stapten de winkel binnen, bedreigden het personeel en gingen er daarna rennend vandoor. Daarbij trok een van de twee een wapen dat hij op toevallige passanten richtte. Beelden daarvan verschenen korte tijd later op Facebook.

Eerdere overvallen

Een politiewoordvoerster wil nog niet reageren op de beelden, maar bevestigt dat twee verdachten zijn opgepakt.

Dezelfde winkel van T-Mobile in Almere Buiten werd op 20 oktober ook al overvallen, ook toen door twee jongens. Precies een week daarvoor was er een overval op de T-Mobile-zaak in Almere Stad, ook door twee daders, Bij de twee vorige overvallen werden geen aanhoudingen verricht.