Otterspeer in zetel na sterke 1.000 meter bij NK sprint, diskwalificatie Nuis

Hein Otterspeer gaat dankzij een snelle 500 meter en een ijzersterke 1.000 meter comfortabel aan de leiding na de eerste dag van de Daikin NK sprint.

Otterspeer begon het toernooi in Heerenveen al goed; de tweevoudig nationaal kampioen gaf op de 500 meter slechts driehonderdste toe op winnaar Dai Dai N'tab. Maar op de 1.000 meter was de lange sprinter van Jumbo-Visma echt superieur. Otterspeer klokte 1.07,99 - zijn beste tijd ooit in Thialf - en pakte maar liefst 1,28 seconde terug op leider N'tab.

Krol tweede

Thomas Krol was de enige die op de 1.000 meter enigszins in het spoor kon blijven van Otterspeer. Krol gaf 0,19 seconde toe op zijn ploeggenoot en klom daardoor naar de tweede plaats in het klassement. Dai Dai N'tab, die de 500 meter won in 34,79, staat derde in het klassement.

De verschillen met Otterspeer voor de start van de tweede 500 meter zijn aanzienlijk. Krol moet zondag 0,55 goedmaken op de kortste afstand en N'tab 0,62.

Kai Verbij staat na een vierde plaats op de 500 en de 1.000 meter ook vierde in het klassement. Hij begint zondag met een achterstand van 0,64 op Otterspeer aan de 500 meter.

Diskwalificatie Nuis

Titelverdediger Kjeld Nuis deed na de eerste afstand al niet meer mee om de prijzen. Nuis werd gediskwalificeerd op de 500 meter omdat hij zijn ploeggenoot Ronald Mulder afsneed op de kruising.

Bekijk de wissel van Nuis hieronder: