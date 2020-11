N'tab begint NK sprint met winst, titelverdediger Nuis gediskwalificeerd

Dai Dai N'tab is de Daikin NK sprint begonnen met een overwinning op de 500 meter. De Nederlands kampioen op de kortste afstand reed in Heerenveen naar de winst in 34,79.

Hein Otterspeer, Ronald Mulder en Kai Verbij gaven weinig toe op de eerste afstand van het sprinttoernooi. Otterspeer, de nationaal kampioen van 2015 en 2019, was met 34,82 slechts driehonderdste langzamer dan N'tab.

Diskwalificatie Nuis

Titelverdediger Kjeld Nuis doet na de eerste afstand al niet meer mee om de prijzen. Nuis werd gediskwalificeerd op de 500 meter omdat hij zijn ploeggenoot Ronald Mulder afsneed op de kruising.

Bekijk de wissel van Nuis hieronder: