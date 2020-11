Liverpool speelt gelijk bij Brighton, maar is ten minste één dag koploper

Joël Veltman stond voor de vierde keer dit seizoen in de basis bij Brighton & Hove Albion. De andere Nederlander van Brighton, Davy Pröpper, zat niet bij de selectie; hij is nog steeds niet fit genoeg. Bij Liverpool was Georginio Wijnaldum vanaf het eerste fluitsignaal van de partij.

Door het gelijkspel is Liverpool toch voor ten minste één dag verzekerd van de koppositie in de Premier League, maar Tottenham Hotspur kan zondag (17.30 uur) bij winst op Chelsea de regerend landskampioen op twee punten achterstand zetten.

Ook Liverpool kreeg mogelijkheden om met een voorsprong de rust in te gaan. Een doelpunt van Mo Salah werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel en Takumi Minamino, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond, zag zijn schot in de handen van Mathew Ryan belanden, waardoor de stand halverwege nog 0-0 was.

Een kwartier na rust viel dan toch het eerste doelpunt te noteren. Diogo Jota zette de Brighton-verdediging op het verkeerde been en schoot de bal buiten bereik van Ryan laag in de hoek.

VAR grijpt in

Invaller Sadio Mané dacht vlak voor tijd de wedstrijd definitief te beslissen, maar voor de tweede keer deze wedstrijd greep de VAR in. De Senegalees stond in buitenspelpositie bij het maken van de goal.

In de blessuretijd was er opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor de videoscheidsrechter. Arbiter Stuart Attwell ging zelf op het tv-scherm kijken naar een mogelijke overtreding op Danny Welbeck en legde, net als in de eerste helft, de bal op de stip. Dit keer stond Pascal Gross achter de bal en hij wist wel te scoren vanaf 11 meter.