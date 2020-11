De uitzending van 28 november

De Amerikanen en Britten maken zich op om op korte termijn met vaccineren te beginnen. Ziekenhuizen in Groot-Brittannië verwachten rond 7 december het vaccin van Pfizer/BioNTech binnen te krijgen, dat in eerste instantie bestemd zou zijn voor zorgmedwerkers, zo meldt de Guardian. Ook in de Verenigde Staten zijn voorbereidingen in volle gang. Wanneer kan Nederland de vaccins verwachten?

Vaccins beschikbaar in VK en VS?

Witte mannen van middelbare leeftijd hebben nog steeds de grootste kans om straks bij de verkiezingen en plaats in de Tweede Kamer te bemachtigen. Hoewel de meeste partijen met de mond belijden dat ze diversiteit belangrijk vinden, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Ook na de Black Lives Matter-demonstraties van afgelopen zomer, staan er maar weinig verkiesbare zwarte kandidaten op de kieslijsten. En dat leidt binnen partijen ook tot toenemende onrust.

Woede na schuldbelijdenis Protestantse Kerk

Het leek zo'n goed idee: 75 jaar na de bevrijding bood de Protestantse Kerk onlangs excuses dat het voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan een klimaat van antisemitisme in Nederland. Die schuldbelijdenis viel in goede aarde bij de Joodse gemeenschap. Maar in eigen, protestantse kring stak een storm van protest op. Leden van het voormalig verzet zijn woedend.

De kerk was helemaal niet fout, maar juist goed, zeggen zij. We spreken met twee nabestaanden van verzetsstrijders, een historicus die het niet eens is met de schuldbelijdenis, met de kerk en met het Centraal Joods Overleg.