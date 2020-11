Kok domineert NK sprint met twee zeges, maar Leerdam hijgt in haar nek

Kok en Schulting verrassen met sterke 1.000 meters, Leerdam tweede - NOS

Femke Kok is de Daikin NK sprint uitstekend begonnen. Dankzij twee overwinningen gaat de 20-jarige schaatsster na de eerste dag aan de leiding in het klassement, maar het verschil met Jutta Leerdam is wel heel klein. Kok, die vorig seizoen doorbrak met een derde plaats bij de NK sprint, begon het toernooi in Heerenveen met winst op de 500 meter (37,51). Leerdam werd tweede en gaf slechts driehonderdste toe op Kok, die eerder dit seizoen al nationaal kampioen werd op de kortste afstand. Ook op de 1.000 meter ging de winst verrassend naar Kok, die met 1.14,23 haar persoonlijk record met bijna een seconde verbeterde. Leerdam, wereldkampioene op de kilometer, gaf op haar favoriete afstand 0,11 seconde toe op Kok (1.14,34). Achthonderdste Zondag verdedigt Kok bij de tweede 500 meter een voorsprong van slechts achthonderdste op Leerdam. "Ik hoopte dat ik vandaag 1.14 zou rijden, maar ik had niet verwacht dat het de winnende tijd zou zijn. Ik ben best verbaasd dat ik heb gewonnen." "Ik had heel veel motivatie omdat ik benieuwd was naar wat ik kon. Dat dit lukt, is heel mooi meegenomen", zei Kok na haar sterke 1.000 meter.

Dat het sprinttoernooi bij de vrouwen een strijd zou worden tussen Leerdam en Kok, werd vooraf al verwacht. Leerdam wist dat ze het gat met Nederlands kampioene Kok op de 500 meter niet te groot mocht laten worden, terwijl Kok juist de sterke 1.000 meters van wereldkampioene Leerdam vreesde. Schulting verrast Voor de rest van de schaatssters lijkt de derde plaats dit weekend het hoogst haalbare. Olympisch en wereldkampioene shorttrack Suzanne Schulting staat er in dat opzicht verrassend goed voor. Op de 1.000 meter reed Schulting in een dik persoonlijk record (1.14,89) naar de derde tijd en op de 500 meter werd Schulting met 38,57 - ook een PR - vijfde. Daardoor heeft de 23-jarige shorttrackster na de eerste dag de beste papieren voor het brons bij de NK sprint. "Ik wist ergens wel dat dit kon, maar het moet technisch wel goed vallen. Ik heb gemerkt dat ik moest groeien in de langebaanwedstrijden, die had ik een jaar niet gereden. Je moet door een bepaalde pijngrens heen, elke wedstrijd gaat het een stukje beter en makkelijker", zei Schulting na haar sterke 1.000 meter.

Schulting had liever shorttrackwedstrijden gereden, maar net als op de langebaan zijn alle wereldbekers voor de Kerst geschrapt. Volgende week rijdt ze het eerste shorttracktoernooi. Ook zal Schulting tussen Kerst en Oud en Nieuw aan de start staan bij kwalificatiewedstrijden voor de belangrijkste internationale langebaantoernooien. "Ik ga zo'n weekeinde in om me te plaatsen en dan gaan we kijken of het in mijn schema past", aldus Schulting. Bekijk hieronder de samenvatting van de 500 meter en de reacties van Leerdam en Kok na de eerste afstand:

Jorien ter Mors is er dit weekend niet bij in Heerenveen. De wereldkampioene sprint van 2018 meldde zich zaterdagochtend af met een enkelblessure. Dat is een grote teleurstelling voor Ter Mors, want de olympisch kampioene op de 1.000 meter had haar zinnen gezet op dit NK. Vorig weekend liet ze de laatste afstand bij de NK allround lopen om zich te sparen voor het sprinttoernooi. Dat kwam haar op flinke kritiek te staan. Bekijk hieronder de stand in het klassement van de NK sprint na de eerste 500 en 1.000 meter.