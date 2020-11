Kok wint eerste 500 meter bij NK sprint, maar Leerdam geeft heel weinig toe

Femke Kok en Jutta Leerdam zijn bijna even goed begonnen aan de Daikin NK sprint. Op de eerste 500 meter ging de winst naar de 20-jarige Kok (37,51), maar Leerdam gaf met 37,53 slechts tweehonderdste toe.

"Of het spannend wordt, weten we pas halverwege", zei Leerdam vrijdag in aanloop naar het toernooi. Om 15.46 staat de eerste 1.000 meter bij de vrouwen op het programma.

Strijd om het brons

Voor de rest van de schaatssters lijkt de derde plaats vooralsnog het hoogst haalbare. Michelle de Jong heeft na de eerste 500 meter de beste papieren. De ploeggenote van Femke Kok klokte met 38,04 de derde tijd. Marrit Fledderus werd met 38,27 vierde.

Shorttrackkampioene Suzanne Schulting begon ook goed aan het sprinttoernooi. Schulting reed in Thialf met 38,57 in een persoonlijk record naar de vijfde tijd.

Geen Ter Mors

Jorien ter Mors zal Leerdam en Kok dit weekend in ieder geval niet van de titel af kunnen houden. De wereldkampioen sprint van 2018 meldde zich zaterdagochtend af met een enkelblessure.

Dat is een grote teleurstelling voor Ter Mors, want de olympisch kampioene op de 1.000 meter had haar zinnen gezet op dit NK. Vorig weekend liet ze de laatste afstand bij de NK allround lopen om zich te sparen voor het sprinttoernooi. Dat kwam haar op flinke kritiek te staan.

