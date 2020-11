Verdacht pakketje op Marineterrein blijkt dummy van defensie

Een verdacht pakketje dat vanochtend werd aangetroffen op het Marineterrein in Amsterdam, blijkt een oefenvoorwerp van defensie. Dat blijkt na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Uit voorzorg waren het defensieterrein en omliggende woningen ontruimd.

Rond tien uur kwam er een melding van een verdacht voorwerp op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat. Defensie stuurde er verkenners op af. Die vertrouwden het niet en hielden er rekening mee dat het om een explosief ging. Zij riepen de hulp in van de EOD. Die stelde vast dat het hier een dummy betrof die door defensie wordt gebuikt om mee te oefenen.

De vraag blijft vooralsnog onbeantwoord hoe het nep-explosief is terechtgekomen bij het gebouw aan de Kattenburgerstraat. Mogelijk heeft iemand het er, al dan niet met opzet, neergelegd of is het tijdens transport verloren.

Om 1 uur was het 'gevaar' geweken en werd het terrein plus de omgeving vrijgegeven.