4499 nieuwe besmettingen, 1282 minder dan gisteren

Gemiddeld over een week genomen neemt het aantal positieve tests nu weer iets af. Afgelopen zeven dagen telde het RIVM gemiddeld 4894 positieve tests, tegen 5276 een week eerder. De daling gaat evenwel veel langzamer dan eind oktober en begin november.

Er zijn 166 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 22 nieuwe opnames minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1711 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1769), van wie 511 op de IC (gisteren: 518). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

59 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM zijn 59 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 84 doden gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 65 doden per dag, tegen 62 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.