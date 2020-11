Raiola vergelijkt FIFA met maffia: 'Over tien jaar bestaan ze niet meer'

Raiola: 'Over 10 jaar bestaat de FIFA niet meer, let op mijn woorden' - NOS

Raiola, die onder meer Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli en Paul Pogba vertegenwoordigt, heeft in zijn strijd tegen de FIFA nog maar eens olie op het vuur gegooid. "De FIFA bestaat over tien jaar niet meer."

"De FIFA is bezig aan zijn laatste decennium", is Raiola duidelijk. "Over tien jaar ben ik misschien niet meer in deze branche werkzaam, maar de FIFA zal dan niet meer in deze branche zitten. Dat is zeker."

Raiola had zich in 2015 kandidaat gesteld als voorzitter van de FIFA, maar trok zich uiteindelijk terug. Vorig jaar werd hij nog - om onduidelijke redenen - tijdelijk geschorst door de wereldvoetbalbond.