Politie pakt negen jongens op bij actie tegen vuurwerkoverlast Helmond

De politie heeft gisteravond negen jonge inwoners van Helmond opgepakt bij een grote actie tegen vuurwerkoverlast. Ook in Maastricht greep de politie in toen jongeren illegaal vuurwerk afstaken. Daar werd een jongen opgepakt.

De politieactie in Helmond komt niet onverwacht. In de stad is het al een paar dagen onrustig. Gisteren nog stuurde burgemeester Elly Blanksma een brief naar de ouders van zestig bij de gemeente bekende raddraaiers waarin zij waarschuwde voor boetes die kunnen oplopen tot 4350 euro.

Gisteravond was de politie massaal en urenlang aanwezig in de Brabantse stad, vooral in Helmond-Noord. Overal werden jongeren gecontroleerd. Bij een van die controles gooide een jongen van 16 een volle tas met niet aangestoken vuurwerk in het gezicht van een agent. Hij is een van de arrestanten. Een andere jongen van 16 werd opgepakt voor de verkoop van vuurwerk. Een man van 21 ging de cel in omdat hij vuurwerk naar een voorbijganger gooide en een prullenbak opblies.

Verdachten van straatroof opgepakt

Opvallend genoeg wist de politie ook twee jongens op te pakken, omdat ze donderdag betrokken zouden zijn geweest bij een straatroof in Helmond. Het slachtoffer, een 19-jarige Eindhovenaar, zag zijn twee belagers toevallig lopen en waarschuwde de politie.

Ook in Maastricht trad de politie gisteravond op tegen vuurwerkoverlast. "Buurtbewoners klaagden dat een groep van zo'n vijftig tot zestig jongeren door Wittevrouwenveld - een volkswijk - trok met scooters, auto's en en quad. En daarbij vuurwerk afstak", aldus een politiewoordvoerder bij 1Limburg.

Grimmige sfeer

Toen de politie probeerde de groep aan te spreken, ontstond een grimmige sfeer waarbij "stenen en blikjes door de lucht" vlogen. Niemand raakte gewond, zegt de woordvoerder. Maar de politie besloot harder in te grijpen en hield de groep tegen door een linie met twintig agenten te vormen, midden in de wijk. Uiteindelijk verspreidde de groep zich, maar niet eerder dan dat tien bekeuringen waren uitgedeeld voor "diverse strafbare feiten". Eén verdachte werd opgepakt omdat hij verdovende middelen bij zich had.