Duurzame boomgaard in Assen wekt ergernis

Tot woede van boeren in de omgeving heeft de nieuwe landbouwcoöperatie Herenboeren Assen een stuk grasland omgeploegd. Op het land komt een 'duurzame' fruitboomgaard. Maar grasland omploegen is verboden in deze tijd van het jaar omdat er veel stikstof bij vrijkomt. De politiek wil dat de gemeente ingrijpt.

Herenboeren Assen is een landbouwcoöperatie waarin 240 gezinnen samenwerken. Vanaf 1 november pacht de coöperatie ongeveer 20 hectare gemeentegrond. Onlangs werd een stuk grasland omgespit om ruimte te bieden aan de kweek van verschillende soorten groentes. Achter op het terrein moet een fruitboomgaard komen.

Schadelijk lachgas

Probleem is dat het zogenaamde scheuren van grasland niet is toegestaan in deze tijd van het jaar. Er komen grote hoeveelheden stikstof bij vrij. En die stikstof leidt tot de vorming van schadelijk lachgas, schreef de Wageningen Universiteit in een al twintig jaar oud rapport.

Boeren die grond in de omgeving pachten en zich wel aan de regels houden, reageren boos. Een signaal dat in de politiek wordt opgepikt. "Het is niet raar dat de boeren zich afvragen hoeveel meetstokken de gemeente erop nahoudt. Eén voor de pachtende boer en één voor de Herenboeren Assen", zegt Henk Santing van stadspartij PLOP bij RTV Drenthe. Het CDA Assen spreekt over een voorkeursbehandeling voor de coöperatie.

Intentie is de juiste

De politieke partijen eisen dat de gemeente ingrijpt. Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet. Martin de Bruin, bestuursadviseur van het Asser college, zegt tegen Dagblad van het Noorden dat de situatie wordt gedoogd omdat "de intentie van de Herenboeren Assen de juiste is".

Herenboeren Assen laat weten "niks te doen wat niet mag". De coöperatie zegt dat het stuk dat nu is omgeploegd niet langer bestemd was voor voerproductie of beweiding - en dat de regels voor het scheuren van grasland daarom niet zouden gelden.