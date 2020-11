Tyson vannacht eindelijk terug in de ring, maar wel met heel bijzondere regels

Hij is inmiddels 54 jaar, bijna 100 kilo en heeft al 15 jaar niet meer in de ring gestaan. Toch maakt bokser Mike Tyson komende nacht zijn rentree. Niet in een normale bokswedstrijd, maar in een demonstratiepartij tegen de 51-jarige Roy Jones junior.

Er zijn speciale regels opgesteld voor het gevecht in Los Angeles. Tyson en Jones mogen elkaar bijvoorbeeld niet knock-out slaan en er zijn geen juryleden aanwezig; er zal dus geen winnaar worden uitgeroepen.

Daarnaast hoeven de boksers geen hoofdbescherming te dragen tijdens het duel en dragen ze grotere bokshandschoenen dan gebruikelijk. Tyson en Jones vechten acht rondes van twee minuten.

Tyson strijdvaardig

Het is de grote vraag of Tyson zich aan de regels zal houden. "Ik weet niet of ik me in kan houden", waarschuwde Tyson zijn opponent al in de aanloop naar de partij. "Ik weet niet of ik dat kan..."