'Gravinfluencer' Eloise geeft uniek kijkje in leven koninkijke familie

Foto's van Eloise's Instagram - Instagram

Koning Willem-Alexander wordt gewoon Alex genoemd, Pasen wordt gevierd in het Italiaanse landhuis van prinses Beatrix en prins Constantijn en prinses Laurentien dansen er thuis op los. Gravin Eloise geeft op haar socialemedia-accounts een uniek kijkje in het leven van de koninklijke familie. En blijkbaar wíllen we dat ook zien: meerdere posts van de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien zijn de laatste weken viral gegaan en sinds afgelopen week wordt de gravin door meer dan 200.000 mensen gevolgd. Dat kijkje in het leven van de koninklijke familie is bijzonder, zegt Koninklijk Huis-kenner Rick Evers. "Als het gaat om hun privéleven heeft de koninklijke familie altijd gezegd: tot hier en niet verder. Eloise's Instagram wordt gezien als een eerste stap naar een meer persoonlijke aanpak binnen de koninklijke familie." In dit filmpje op TikTok, dat later is verwijderd, is Eloise dansend te zien met haar vader Constantijn en moeder Laurentien. Op de vraag 'wie heeft je beroemd gemaakt?' wijst ze lachend naar haar ouders:

De regel is dat de aandacht voor de familie binnen de perken moet blijven. Dat merk je bijvoorbeeld bij interviews, zegt Evers. "Gesprekken met de koning en koningin zijn best ontspannen. Over hun werkzaamheden mag ik alles vragen, maar als het over privézaken gaat, wordt er gezocht naar een uitweg." Dat herkent Koninklijk Huis-verslaggever Kysia Hekster. " Over het privéleven van de koninklijke familie horen we alleen iets op voorwaarden van de koning zelf. Als er naar gevraagd wordt en hij heeft er geen zin in, dan laat hij dat duidelijk weten." Eloise, die inmiddels gekscherend gravinfluencer wordt genoemd, heeft meer dan 200.000 volgers op Instagram en bijna een half miljoen likes op TikTok. Ze deelt video's en foto's van zichzelf en doet mee aan de populaire trends op sociale media. Ook deelt ze beelden van haar gezin en anekdotes over haar familie in interviews. "Je hoort de koninklijke familie denken: wat moeten we hier nou mee?", zegt Evers. Dat is maar de vraag, zegt Hekster. Want de koninklijke familie kan hier ook baat bij hebben. "Je kan ook andersom redeneren: zichtbaarheid is belangrijk voor de monarchie. Eloise deelt hele onschuldige weetjes, het zijn geen familiegeheimen. Dat is ook onwaarschijnlijk, want de broers hebben heel nauw contact."

Een verschil met de drie dochters van Willem-Alexander is dat Eloise geen lid van het Koninklijk Huis is. Daardoor valt ze niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid en doet de Rijksvoorlichtingsdienst geen officiële woordvoering voor Eloise. Toch is ze wel vijfde in de lijn voor troonopvolging.

Volgens Evers is het 'kijkje in de keuken' van de koninklijke familie goed. "Ik denk dat het goed is om te laten zien dat er een persoonlijke kant is. Om aan de ene kant het sprookje in stand te houden, maar ook benaderbaar te blijven." In een interview met influencer Robbert Rodenburg voor zijn YouTube-serie Open Kaart vertelde Eloise over de Paasdagen, die de koninklijke familie in Italië viert. "Dan ging de 'Paashaas' eieren verstoppen en moesten wij in het torentje een film kijken. Maar in dat torentje zat gewoon een raam en daardoor zagen we de ouders eieren verstoppen":

Door de accounts van Eloise zal er binnen het koningshuis ook nagedacht worden over sociale media, zegt Evers. Alle leden van het koningshuis hebben afgeschermde accounts, die worden in de toekomst misschien openbaar. "Eerder werkten troonopvolgers mee aan een boek dat rond hun 18de verjaardag verscheen. Zo kreeg je meer informatie over hun achtergrond. Dat boek is misschien niet meer van deze tijd, dus zou dat zomaar een Instagramaccount kunnen worden." Een openbaar Instagramaccount voor prinses Amalia zou goed zijn voor het draagvlak voor de monarchie in Nederland, denkt de royalty-kenner. "Je wil meer van de toekomstige koningin weten. Hopelijk wordt dat dan niet een braaf account, omdat het volgens de RVD-richtlijnen moet. Je wil juist een account zoals dat van Eloise." Eloise gaf haar eerste interview ooit bij het Jeugdjournaal:

'Ik wil uitstralen dat je gewoon jezelf kan zijn' - NOS