Feestgangers belagen politie bij ontruiming bomvolle woning Den Haag

Rond 01.30 uur klaagden buurtbewoners bij de politie over geluidsoverlast in een appartement aan de 1e Lulofsdwarsstraat in Den Haag, meldt Omroep West. In de woning van pakweg 80 vierkante meter troffen agenten even later vijftig feestgangers aan. Volgens de politie ontstond direct een grimmige sfeer en keerde een aantal feestgangers in de bomvolle woning zich tegen de agenten. Een agent werd in de nek geslagen door een vrouw.

Drugs naar buiten gegooid

De politie riep de hulp in van collega's, noteerde de namen van alle feestgangers en liet ze daarna een voor een naar buiten gaan. Later bleek dat meerdere feestgangers drugs naar buiten hadden gegooid. Toen de agenten terugkeerden naar hun auto's was één daarvan vernield.

Twee van de feestgangers zijn aangehouden: een 21-jarige vrouw uit Den Haag voor het mishandelen van de agent en een 22-jarige man uit Italië voor het belemmeren van de agenten. Zij zitten nog vast.

Onverantwoord, vindt de burgemeester

"Wat een schande dat enkele zogenaamde 'feestgangers' zich agressief hebben gedragen tegen onze politie", reageert de Haagse burgemeester Jan van Zanen. "Het is goed dat er snel een eind is gemaakt aan deze illegale bijeenkomst. Vijftig mensen in een woning is onverantwoord in een tijd dat we het virus moeten terugdringen. We blijven streng handhaven op de coronamaatregelen en dus ook op deze illegale feesten."