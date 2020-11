Gudde: beperkte toelating publiek kan noodscenario betaald voetbal afwenden

De clubs in het betaald voetbal verkochten bijvoorbeeld voor dit seizoen toch 235.855 seizoenkaarten, ondanks het magere perspectief om wedstrijden in het stadion te kunnen volgen. Ter vergelijking: vorig seizoen verkochten de clubs 269.373 seizoenkaarten.

"Januari is voor ons een hele belangrijke maand", stelt directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB. "We hopen dan echt weer beperkt aantallen toeschouwers te mogen toelaten. Als de situatie zonder publiek nog langer gaat duren, dan loopt vroeg of laat de schade voor clubs alsnog te hoog op", zegt hij op de website van de bond.

Een snelle terugkeer van het publiek in de stadions kan voorkomen dat clubs in het betaald voetbal gaan omvallen. De schade voor de clubs door de coronamaatregelen komt dit seizoen naar schatting uit op 200 miljoen euro. Dat schadebedrag werd eerder op 331 miljoen geschat, bij een volledig seizoen zonder publiek.

"Het blijft echter de vraag of de supporters voor het volgende seizoen opnieuw een seizoenkaart zullen kopen als zij het huidige al weinig gebruik kunnen maken van de kaart. Bovendien bestaat bij sommige clubs de kans dat seizoenkaarthouders aan het einde van de competitie alsnog hun geld terugvragen als ze te weinig wedstrijden hebben kunnen bezoeken", geeft Gudde enkele risico's aan.

Het kabinet komt op zijn vroegst op dinsdag 8 december met een nieuwe update over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. De vooruitzichten zijn door de nog steeds hoge besmettingscijfers echter niet rooskleurig.

Geen besmettingsgevallen

Gudde stelt dat het beperkte bezoek aan het begin van de competitie in het betaald voetbal ook goed ging. "Bij bijna alle 130 wedstrijden werkte het publiek gedisciplineerd mee aan de coronamaatregelen en zijn er geen gevallen bekend van mensen die in een stadion besmet zijn geraakt. Dit blijkt ook uit evaluaties van gemeenten, politie en auditteam Voetbal en Veiligheid."

Gudde wil er maar mee zeggen dat er in januari weer publiek (in beperkte mate) moet worden toegelaten in het betaald voetbal. "Niemand schiet er iets mee op als deze clubs omvallen en in Den Haag de hand moeten ophouden. Dat willen we juist voorkomen door op een stap vooruit te zetten."