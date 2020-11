Ter Mors meldt zich af voor NK sprint met enkelblessure

Jorien ter Mors heeft zich noodgedwongen af moeten melden voor de NK sprint. Afgelopen dinsdag is Ter Mors tijdens de training door haar enkel gegaan.

Tot gisteren kon de schaatsster van team IKO überhaupt nog niet op de ijzers staan, maar na de eerste training sinds de blessure is haar enkel weer zo dik geworden dat Ter Mors zich moet afmelden voor de NK sprint.

Domper

"Ik vind het een ongelofelijke domper dat ik dit weekend niet kan deelnemen, want ik had echt mijn zinnen gezet op dit NK sprint", aldus een balende Ter Mors. "Het is vreselijk frustrerend, maar mijn enkel doet nu gewoon te veel pijn doet om dit weekend hard te schaatsen."

Vorig weekend liet Ter Mors de laatste afstand op de NK allround nog lopen om zich te sparen voor de NK sprint. Het kwam haar op flinke kritiek te staan.

