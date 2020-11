'Ik heb geen drank-, drugs- of seksverslaving. Dus waar moet het dan over gaan?'

"Wil je mijn nieuwste klusproject zien?", vraagt Gertjan Verbeek. Natuurlijk, waarom niet? Ik sta op het punt om te vertrekken uit de bosrijke omgeving van Dalfsen, maar stel het afscheid nog even uit.

We lopen om zijn (inmiddels befaamde) zelfgemaakte blokhut heen. Nog geen minuut later staan we voor een fundering. Hier moet een nieuwe blokhut gaan herrijzen. "Als er dit jaar geen club meer belt, ben ik aan het eind van het seizoen een heel end", grapt Verbeek.

Het had de dag moeten zijn van zijn boekpresentatie. Waarschijnlijk in een kroeg in Heerenveen, vol met bekenden. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Geen presentatie, wel een boek. Recht voor z'n raap, opgetekend door journalist Eddy van der Ley.

Geen seksverslaving

Of Verbeek trots op het boek is? "Nou... In ieder geval tevreden", vertelt hij aan zijn keukentafel. Hij twijfelde lang of hij het wel moest doen. "Kijk, ik heb geen drank-, drugs- of seksverslaving gehad. Dus waar moet het dan over gaan?"

Het is inderdaad geen boek van schandalen of sappige verhalen. Verbeek gaat in het boek langs bij mensen die veel voor hem hebben betekend, zoals Riemer van der Velde, Foppe de Haan en Jan Smit. Samen halen ze herinneringen op. "Het is een goede weergave van wie ik ben."