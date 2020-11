Nog elke dag honderden arrestaties in Wit-Rusland, hoelang houden ze vol?

Voor het eerst in 26 jaar wordt Europa's laatste dictatuur serieus aan het wankelen gebracht. Want ondanks dat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko nog altijd in het zadel zit, lijkt hij na 26 jaar alleenheerschappij één ding flink te hebben onderschat: de macht van de vrouwen.

Vandaag exact 111 dagen geleden, gingen de stembussen in Wit-Rusland open en precies evenveel dagen wordt daar nu gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. Want Loekasjenko riep zichzelf dan wel met overmacht (80 procent van de stemmen) uit tot winnaar, de oppositie denkt dat er sprake is van verkiezingsfraude. Volgens hen is Svetlana Tichanovskaja de enige winnaar.

In deze video leggen we uit hoe het zó ver kon komen dat de laatste dictator van Europa opeens niet meer zo zeker is van zijn positie en hoe beide partijen op hun eigen wijze proberen aan het langste eind te trekken: