Tweede viool Bottas droomt alweer van titel in 2021: 'Betere coureur geworden'

In de eerste race van het jaar haalde hij zijn gram. Ook op de boordradio, na het vallen van de vlag. Met een venijnig 'to whom it may concern... fuck you' legde hij criticasters het zwijgen op. De onderliggende boodschap: hij had goed overwinterd en was herboren. Met Bottas 2.0 viel niet te spotten. Bottas 2.0 was kampioensmateriaal. Maar dat viel tegen.

"Ik wil graag eindigen zoals het begon", zegt Bottas in Bahrein aan de vooravond van de vijftiende grand prix van het seizoen. De 31-jarige Mercedes-rijder doelt daarmee op zijn zege in Oostenrijk.

Met zijn zevende wereldtitel heeft Hamilton F1-icoon Michael Schumacher geëvenaard. De resterende twee GP's in Bahrein en de afsluiter in Abu Dhabi doen er niet meer toe. "Ik race nu zonder druk, maar wil nog steeds winnen. Dat is mijn werk en mijn passie. Daarom ben ik hier." Voor Bottas ligt het anders. Zijn seizoensfinale draait om eerherstel.

De cijfers liegen niet. Mercedes-coureur Valtteri Bottas was dit seizoen de enige die wereldkampioen Lewis Hamilton op papier kon bedreigen, maar de Fin kwam er opnieuw niet aan te pas. Bottas bleef steken op twee grandprixzeges, terwijl Hamilton het hele seizoen aantoonde de beste rijder in de beste auto te zijn. De Brit won tien van de veertien races en verpulverde Formule 1-records.

Ook in 2020 was Bottas vooral de ideale bondgenoot van Hamilton; de rechterhand die WK-punten bij de concurrentie wegkaapte. Geen stoorzender, maar een teamspeler: "Valtteri hoort bij deze familie. We vormen een eenheid", schetst Hamilton.

"Hij is supergemotiveerd en zeurt nooit. Hij moppert zelfs niet als er iets mis is met zijn auto. Dan zegt hij gewoon dat hij beter zijn werk moet doen. Ik ken geen enkele coureur die dat ook in zich heeft."

Geen koele kikker

Bottas is nog steeds niet in staat Hamilton serieus te bedreigen. Op zaterdag kan hij de kampioen aardig bijbenen in een paar snelle kwalificatierondjes. Maar in de race is het een ander verhaal. Hamiltons adjudant is op zondag geen koele killer.

Het is illustratief dat Max Verstappen met de wispelturige RB16-bolide in staat is de tweede Mercedes aan te vallen. De Nederlander kan zelfs Bottas' tweede plaats in het WK nog afpakken, maar is daar nauwelijks in geïnteresseerd. "Het maakt mij niet uit. Als ik nog wat goede resultaten neerzet ben ik tevreden."