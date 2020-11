Zwemster McKeown verbetert wereldrecord kortebaan op 200 meter rugslag

Zwemster Kaylee McKeown heeft bij de Australische kortebaankampioenschappen het zes jaar oude wereldrecord op de 200 meter ruglag verbeterd.

De 19-jarige McKeown, bij de WK langebaan vorig jaar goed voor zilver op de 200 meter rugslag, tikte in Brisbane aan na 1.58,94. Daarmee was ze 0,29 sneller dan Katinka Hosszú bij de WK kortebaan in Doha in 2014.

"Kortebaan doe ik niet vaak, dus ik was benieuwd hoe het zou gaan op deze kampioenschappen", zei een enthousiaste McKeown na afloop van haar winnende race. De jonge Australische was er niet direct van op de hoogte dat ze een wereldrecord gezwommen had. "Ik liep naar mijn teamgenoten en mijn coach en zij zeiden: je hebt een wereldrecord!"

'Virtuele' wedstrijd

De Australische kampioenschappen worden vanwege de coronamaatregelen voor het eerst op meerdere locaties gehouden. De zwemmers nemen het in baden in Hobart, Brisbane, Melbourne, Perth en Sydney in een 'virtuele' wedstrijd tegen elkaar op.