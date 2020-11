We gaan weer vaker op pad: drukte op de weg nadert niveau 2019

"We zitten weer bijna op het oude niveau", zegt Flitsmeister-directeur Jorn de Vries. "Sinds juni zien we veel mensen die reizen, en sinds augustus ook naar het buitenland."

Waar we in maart massaal thuisbleven, doen we dat in de tweede coronagolf allerminst. Dat valt op te maken uit cijfers van Flitsmeister, dat kijkt naar alle bewegingen op de weg.

Vorige week werden door Flitsmeister-gebruikers samen 150,6 miljoen kilometers gereden; dat waren er vorig jaar in dezelfde week 160,7 miljoen, gecorrigeerd voor het inmiddels hogere aantal Flitsmeister-gebruikers.

In de week van 30 maart, tijdens de eerste golf, was de afname veel groter. Toen werden 83 miljoen kilometers gereden, tegen 147,2 miljoen normaal. Dat is een afname van bijna 45 procent. Vorige week was die afname slechts 6,3 procent.

Toch zijn er ook verschillen met het oude normaal. Zo is het opvallend veel rustiger in de spits. "Mensen verplaatsen zich nu meer op andere momenten van de dag", zegt De Vries.

Geen files

Ook andere bedrijven die veel vervoersdata verzamelen, melden dat het drukker is. Volgens TomTom is het in zestien grote steden merkbaar drukker dan in de eerste coronagolf. En Google, dat van veel gebruikers nauwkeurig weet waar ze uithangen, ziet dat mensen minder vaak thuis zijn dan in de eerste golf.

De drukte op de weg vertaalt zich nog niet in grootschalige files. "Het is in de spits merkbaar rustiger", zegt ook Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie.

In september zag die organisatie een toename van het aantal files, maar dat is inmiddels weer afgenomen. "Behalve in Rotterdam, dat is echt een productiestad waar veel mensen niet kunnen thuiswerken."

De toename van autoverkeer kan ook worden veroorzaakt door OV-mijders en vrachtwagens. Ook denkt Flitsmeister dat veel mensen in de zomer de auto naar het buitenland pakten, in plaats van het vliegtuig.

Black Friday

Gisteren, op Black Friday, waarschuwden Rotterdam en Amsterdam voor grote drukte in de binnensteden. Mogelijk is dat een uitzondering: de afgelopen weken was het weliswaar drukker in de stadscentra dan in de eerste golf, maar nog wel veel rustiger dan normaal. Dat blijkt uit informatie van locatiebedrijf Locatus.

"Het is nog steeds superrustig", laat een woordvoerder van het bedrijf weten. "Inmiddels is ons gevoel voor drukte ook veranderd: als het nu ergens een beetje druk is, vinden we dat al heel wat. Terwijl het eigenlijk nog steeds heel rustig is."

Later vandaag komen ook cijfers over Black Friday. De komende weken moet duidelijk worden of het in de winkelstraten inderdaad relatief rustig blijft, of dat het in de aanloop naar Sinterklaas en de feestdagen alsnog druk wordt.