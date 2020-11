Fraudeschandaal binnen zorginstelling Zuyderland, medewerkers ontslagen

Zorginstelling Zuyderland heeft een aantal medewerkers ontslagen vanwege een fraudeschandaal binnen zorgcentrum Glana in Geleen. Een manager rommelde met contracturen, waardoor een aantal medewerkers meer salaris ontvingen dan waar ze recht op hadden, meldt L1. De fraude kwam in juli aan het licht.

Een leidinggevende binnen het zorgcentrum wordt gezien als spil van het urenschandaal. Onder haar bewind zouden mensen contracten hebben gekregen voor bijvoorbeeld 36 uur, maar in werkelijkheid (veel) minder uren werken. Ze kregen wel het volle pond betaald. Ook haar dochter stond op de loonlijst en kreeg een vast aantal uren uitbetaald, maar die uren maakte ze niet.

Daardoor betaalde Zuyderland te veel salaris, maar dreigde er ook personele onderbezetting. Zo waren er verpleegkundigen die bijvoorbeeld om 15.00 uur in het rooster stonden, maar pas uren later aan hun werkdag begonnen. De niet gewerkte uren kregen ze wel uitbetaald. Het is niet duidelijk voor welk bedrag zij in totaal fraudeerden.

In totaal zouden er acht mensen zijn ontslagen, of op non-actief zijn gezet. Onder hen de leidinggevende en enkele verpleegkundigen. Andere personeelsleden waren op de hoogte van de fraude, maar grepen niet in. Ook van hen zou Zuyderland inmiddels afscheid hebben genomen.

'Geen gevolgen voor kwaliteit zorg'

Zuyderland wil veel vragen van L1 niet beantwoorden, volgens een woordvoerster in verband met de privacy van betrokkenen. Ze houdt het bij een kort antwoord. "Eerder dit jaar hebben wij onregelmatigheden door medewerkers geconstateerd op een van onze locaties. Op basis hiervan hebben wij passende personele maatregelen moeten nemen."

Of Zuyderland aangifte heeft gedaan tegen de leidinggevende of andere betrokkenen, wil Bodewes niet kwijt. Ook wil ze het aantal ontslagen medewerkers niet bevestigen. "Het is belangrijk om te vermelden dat een en ander geen enkele consequentie voor de kwaliteit van de zorg heeft gehad."