Ernstig ongeluk tokkelbaan op festival komt door menselijke fout

Let op: de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het ongeluk waarbij een vrouw zaterdag vanuit een tokkelbaan meters naar beneden viel, is het gevolg van een menselijke fout. Het incident vond plaats op een festival in Breda.

De vrouw was met een zekering vastgemaakt aan de kabel van de tokkelbaan. Meteen toen ze het platform verliet, schoot die zekering los en viel ze meters naar beneden. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en wordt vandaag geopereerd.

Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt uit respect voor het slachtoffer. Volgens het verantwoordelijke bedrijf was het slachtoffer wel aanspreekbaar na de val.

Zekeringsfout

Uit het filmpje dat op internet verscheen, blijkt volgens de organisatie dat een van de instructeurs een fout heeft gemaakt bij het zekeren. "We betreuren het ongeval ten zeerste en het heeft ook een behoorlijke impact op onze mensen", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Omroep Brabant.