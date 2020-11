RIVM: tweede golf mogelijk pas in maart voorbij

De NOS sprak met hen over het openhouden van de scholen en over de mogelijkheid om de hele samenleving in één keer te testen.

Twee weken geleden dacht het RIVM dat we in januari weer terug zouden zijn op het niveau van afgelopen zomer. Nu zijn hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen, somberder. Het zou in dit tempo weleens maart kunnen worden voordat de tweede golf voorbij is.

Als het in dit tempo doorgaat: hoe lang duurt het dan voordat we weer onder de signaalwaardes zitten en weer terug zijn bij het niveau 'waakzaam'? Is het dan maart?

Wallinga: "Ja, dat is heel realistisch. De vorige keer keken we naar half januari, met redelijk grote onzekerheid. Het kon ook december of zelfs maart zijn. Nu is dat naar achteren geschoven, maar de onzekerheid is ook groter. Dus maart is helemaal niet zo raar. Maar je weet niet hoe het gedrag van mensen blijft, of mensen het blijven volhouden."

Waarom gaat het zo langzaam?

Van Dissel: "Ik denk toch dat er minder mensen thuiswerken. Op de weg is het drukker dan het in maart was. Uiteindelijk vertaalt zich dat allemaal in het aantal contacten dat mede bepaalt hoeveel besmettingen er zijn. Je krijgt ook het gevoel dat zodra er gunstige berichten worden gemeld, het urgentiegevoel bij mensen minder wordt. Het was vorig weekend toch wel erg druk in winkelstraten, waar vaak hele huishoudens rondliepen."

Kan het zijn dat de herfstvakantie ervoor zorgde dat het aantal nieuwe besmettingen in eerste instantie heel snel afnam, en nu weer minder?

Wallinga: "Ja dat kan. Het viel samen, dus we kunnen heel moeilijk uit elkaar trekken wat het effect van de lockdown en wat het effect van de herfstvakantie was. Over het algemeen zijn vakanties perioden met minder besmettingen: kinderen gaan niet naar school, en mensen zijn niet meer op hun werk. Maar we zijn nog bezig om dat preciezer uit te vogelen."

Stel: we zouden twee weken lang in een 'Italiaanse lockdown' gaan, waarbij we alleen naar buiten mogen voor de noodzakelijke boodschappen. Zouden we dan in een klap weer op een laag niveau zitten, in plaats van door blijven sudderen tot maart?

Wallinga: "Dat is in het algemeen een heel goed idee. Als iedereen twee weken thuis blijft ben je van heel veel infectieziekten af. Het punt is dat het heel zwaar is en moeilijk vast te houden. Ik denk dat de kosten psychologisch en economisch heel hoog zijn."