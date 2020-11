Ajax 25 jaar na wereldbekerglorie: 'Wij zijn de beste... van de wereld!'

Samenvatting wereldbeker 1995: Ajax verslaat Grêmio na strafschoppen - NOS

Ajax treedt vanavond in een leeg stadion De Oude Meerdijk aan tegen FC Emmen, maar precies 25 jaar geleden vormde het met bijna 50.000 toeschouwers gevulde National Stadium in Tokio het decor voor een optreden van de Amsterdamse club. Inzet: de wereldbeker voor clubteams. Tegenstander: het Braziliaanse Grêmio. Snipperdag of spijbelen De vliegreis van de selectie van Ajax naar Japan had liefst elf uur geduurd, dus stapten de meeste spelers in Tokio met een slaperig hoofd uit het toestel. Trainer Louis van Gaal had de vlucht benut om zich te verdiepen in het scoutingsrapport over Grêmio. Natuurlijk was Ajax de favoriet. De Amsterdammers hadden een half jaar eerder ten koste van AC Milan de Champions League gewonnen en speelden een paar dagen voor de trip naar Tokio in hetzelfde toernooi Real Madrid van de mat. Bekijk hieronder een NOS-reportage vanaf het vliegveld in Tokio, waar de selectie van Ajax na een lange vlucht arriveerde.

Ajax arriveert in Tokio, waar Van Gaal direct 'de baas' is - NOS

De wedstrijd tussen de winnaar van de (Europese) Champions League en de (Zuid-Amerikaanse) Copa Libertadores werd op dinsdagochtend om 11.00 uur gespeeld. Nederlandse tijd welteverstaan. Het gevolg was dat op veel kantoren en scholen in ons land televisies werden neergezet. En anders bood een snipperdag of spijbelen uitkomst. Kluivert mist Doelpunten kregen de aan de buis gekluisterde voetbalfans niet voorgeschoteld, hoewel Ajax vanaf de 56ste minuut met een man meer op het veld stond. Na de 0-0 na 120 minuten miste Patrick Kluivert, uitgerekend de man van de winnende treffer in de Champions League-finale tegen AC Milan, de eerste strafschop in de beslissende penaltyserie.

Het beslissende moment: Danny Blind schiet Ajax naar de winst van de wereldbeker - AFP

Tot zijn opluchting faalden ook twee Grêmio-spelers vanaf elf meter, waarna de tot 'man of the match' uitgeroepen Ajax-aanvoerder Danny Blind uiteindelijk - na een kuchje met keurig de hand voor de mond - het pleit in Ajax' voordeel beslechtte. 'Hoogst haalbare' Niet voor het eerst in dat succesjaar, waarin Ajax ook de landstitel, Johan Cruijff Schaal en Europese Super Cup won, barstte een Amsterdams feestje los. "Dit is een van de mooiste trofeeën die je kunt winnen", meende verdediger Frank de Boer. "Het is het hoogst haalbare in het clubvoetbal." Bekijk hieronder een impressie van het feest in Tokio en op het Museumplein, met daarin ook nieuwe interviews met Danny Blind en Ronald de Boer. Die gesprekken komen terug in de aflevering van Andere Tijden Sport op zondag 3 januari, waarin aandacht wordt besteedt aan de wereldbekerzege van Ajax.

Impressie: het Ajax-feest in Tokio en op het Museumplein - NOS