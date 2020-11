Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat de Nederlandse Tweede Kamer instemde met een wet die euthanasie mogelijk maakt. Een wereldprimeur. Volgens liberalen en humanisten een baanbrekende stap, in met name geloofskringen letterlijk een doodzonde.

NOS op 3 legt uit hoe de wet tot stand kwam, hoe daar tot ver over onze landsgrenzen naar wordt gekeken en waarom het gesprek over euthanasie nog lang niet voorbij is: