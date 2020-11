Kok vs. Leerdam: welk sprintkanon wordt Nederlands kampioene?

Jutta Leerdam (l) en Femke Kok tijdens de WK afstanden - ANP

De ene schaatsster blinkt uit op de 500 meter (Nederlands kampioene Femke Kok), de andere op de 1.000 meter (wereldkampioene Jutta Leerdam). De ene is 20 jaar (Kok), de andere 21 (Leerdam). En Leerdam komt uit Zuid-Holland, Kok uit Friesland. Wat Leerdam en Kok wél gemeen hebben, is dat ze dit weekend in Heerenveen favoriet zijn bij de Nederlandse kampioenschappen sprint. Leerdam won het toernooi in 2019 al eens en Kok verraste vorig jaar met de bronzen medaille. Leerdam denkt dat 500 meter cruciaal wordt "Of het spannend wordt, weten we pas halverwege", vertelt Leerdam in aanloop naar het toernooi. "Ik denk het wel, maar het ligt aan mijn 500 meters. Ik rijd nu best goed, maar ik mag het gat met Femke niet te groot laten worden."

Leerdam gaat strijd aan met Kok: 'Ligt eraan hoe mijn 500 meters zijn' - NOS

Afgelopen weekend naderde Kok bij een trainingswedstrijd haar persoonlijk record op de 500 meter (37,45) tot op twee honderdsten. "Ik had dat helemaal niet gedacht, ik focuste me op mijn techniek", aldus Kok. "Maar toen ik mijn tijd zag, dacht ik: zo, dat is wel een lekkere tijd. Ik hoop dat het dit weekend dan ook zo goed gaat." Kok is in vorm Kok lijkt goed in vorm, maar of dat leidt tot de Nederlandse titel durft ze niet te zeggen. "De 500 meter gaat goed, maar Jutta is zo sterk op de 1.000 meter. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten, maar ik heb er heel veel zin in."

Femke Kok (l) krijgt de felicitaties van Jutta Leerdam - ANP