Leider Hongkong: chaos en paniek in stad na stilleggen vliegverkeer

Op sociale media is deze video te zien van een stoet militaire vrachtwagens in Shenzhen, een Chinese stad vlak bij Hongkong:

China, dat de stad bestuurt op voorwaarde van bepaalde democratische rechten, vergeleek de protesten met terrorisme. Het land houdt vlak bij de grens een semi-militaire oefening. "Via de Chinese media zijn daarvan beelden verspreid", zegt correspondent Garrie van Pinxteren. "Ze geven ermee aan: als we willen ingrijpen, kunnen we dat en staan we vlak om de hoek bij jullie."

Langzaam wordt al het vliegverkeer hervat, al zijn nog veel vluchten geannuleerd of vertraagd. De stad verkeert volgens de Hongkongse leider Carrie Lam in paniek en chaos. Bij de protesten wordt haar aftreden geëist.

De internationale luchthaven van Hongkong is open en er gaan vluchten, maar er zijn ook weer honderden demonstranten op de been. Gisteren legden de autoriteiten het vliegverkeer stil nadat duizenden betogers naar de luchthaven waren gekomen.

Op de site van de luchthaven is te zien dat er inderdaad vluchten vertrekken. Cathay Pacific, dat Hongkong als thuishaven heeft, heeft voor vandaag 200 vluchten geannuleerd, waaronder een vanuit Schiphol.

Het is niet zeker wat de precieze reden van de autoriteiten was om al het vliegverkeer stil te leggen. Betogers bezetten de luchthaven uit protest tegen het geweld dat de politie gebruikt tegen demonstranten. De impact van het stilleggen was groot: Hong Kong International Airport heeft 75 miljoen reizigers per jaar en is daarmee een van de grootste luchthavens ter wereld.