'Veel meer phishing-fraude uit naam van de Belastingdienst'

Bij de Belastingdienst zijn tot november 150.000 meldingen over phishing-praktijken binnengekomen, meldt het AD. Dat is ruim vier keer zo veel als de 35.000 meldingen van phishing die de fiscus vorig jaar kreeg. Het gaat om pogingen van cybercriminelen om mensen geld afhandig te maken door e-mails, sms'jes of WhatsApp-berichten te sturen uit naam van de Belastingdienst.

Volgens de fiscus gaan computercriminelen steeds geraffineerder te werk en spelen ze vaak in op de actualiteit. "Vanaf maart-april zagen we ineens talloze corona-gerelateerde phishingmails opduiken", zegt Jan Polkerman van de Belastingdienst tegen de krant. Aanvankelijk zetten de criminelen simpelweg "wegens corona" in bestaande fraudemails. Nu maken ze ook steeds vaker gebruik van sms en WhatsApp.

Melden

"Maar de Belastingdienst communiceert nooit per mail of sms", benadrukte de fiscus in juni al. Toen werd bekend dat het aantal fraudemeldingen bij de dienst zo'n twee tot drie keer hoger was als normaal. In het begin van de coronacrisis kwamen er soms wel 10.000 tot 12.000 meldingen per week binnen.

De Belastingdienst probeert phishingwebsites zo snel mogelijk te blokkeren en adviseert mensen mogelijke fraude te melden.

Niet alleen de fiscus heeft overigens te maken met fraude. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er bij de politie bijvoorbeeld veel meer aangiften tegen malafide webwinkels binnengekomen. Ook WhatsApp-fraude komt steeds vaker voor.