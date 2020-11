Rotterdamse winkels eerder dicht vanwege Black Friday-drukte • 2 arrestaties bij Haags coronafeest

Gisteren werd al duidelijk dat skiën in Europese wintersportlanden als Italië, Duitsland en Frankrijk met Kerst waarschijnlijk niet doorgaat. Zo willen ze een herhaling van begin dit jaar voorkomen, toen wintersporters het coronavirus opliepen en mee naar huis namen.

In Oostenrijk zijn ze het het niet eens met deze plannen. En ook de Nederlandse ondernemer Marcus Schlatmann, directeur van twee skigebieden in Frankrijk, ziet het wintersportseizoen liever met Kerst beginnen dan, zoals het plan nu is, pas halverwege januari. "Skiën kan veilig, en het is absurd dat je wel naar de bergen mag, maar dat de liften niet mogen draaien", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben protocollen opgesteld en afspraken gemaakt met skischolen, verhuurders, winkels en hotels, om mondmaskers te dragen waar je geen anderhalve meter afstand kan houden."

Tegelijkertijd ziet hij ook het risico van het samenbrengen van mensen in de wintersportdorpen. "De regering is bang dat mensen besmet raken buiten het skiën om, en niet op de piste."

Hoe de andere winstersportlanden hierover denken, lees je in dit artikel:

