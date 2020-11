'Landelijke maatregelen tegen drukte in steden' • 60 arrestaties bij protest Londen

Gemeten naar inwoneraantal is Urk nog steeds de grootste coronabrandhaard van Nederland, met 148,4 positieve tests per 10.000 inwoners in de afgelopen week. Ook de laatste dagen werden daar veel mensen positief getest. Urk wordt gevolgd door Bunschoten en Altena, met 73,2 en 50 positieve tests per 10.000 inwoners.

In Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland waren de afgelopen zeven dagen relatief de meeste coronameldingen: 29 per 10.000 inwoners van Flevoland en circa 22 in zowel Noord-Brabant als Zuid-Holland. In Drenthe, Groningen en Friesland is het rustiger: daar waren tussen de 10 en 12 coronameldingen per 10.000 inwoners.