Arrestaties bij Haags coronafeest • 'Engelse ziekenhuizen krijgen vaccin snel'

In en rond Los Angeles mogen mensen uit verschillende huishoudens vanaf maandag niet meer bij elkaar komen. De nieuwe maatregel geldt voor ten minste drie weken. Religieuze diensten en demonstraties zijn uitgezonderd, hebben de autoriteiten van Los Angeles County bekendgemaakt. Verder geldt: blijf zo veel mogelijk thuis.

In het gebied rond de Amerikaanse miljoenenstad is het aantal coronabesmettingen deze maand flink toegenomen. De autoriteiten zijn bang dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen als de groei doorzet. In de afgelopen drie weken is het aantal ziekenhuisopnames door corona in de regio meer dan verdubbeld.