Cubaanse kunstenaars blijven zich verzetten tegen de arrestatie van collega's

In de Cubaanse hoofdstad Havana hebben vrijdag tientallen musici, kunstenaars, journalisten en intellectuelen gedemonstreerd bij het ministerie van Cultuur. Volgens persbureau Reuters waren er meer dan 150 mensen op de been bij dit zeldzame protest tegen het regime. De betogers vroegen aandacht voor de situatie van veertien journalisten en artiesten die een dag eerder waren opgepakt.

Onder de gearresteerde betogers waren er vijf in hongerstaking gegaan om de Cubaanse rapper Denis Solís vrij te krijgen. Die werd begin deze maand opgepakt na een confrontatie met de politie. Volgens Solís was de politie zonder opsporingsbevel zijn huis binnengekomen. De rapper is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf.

Sindsdien vragen collega-artiesten aandacht voor zijn situatie en voor de vrijheid van meningsuiting. Ze zijn verenigd in de zogeheten San Isidro-beweging. Die beweging bestaat al langer en staat bekend als criticaster van de communistische regering van Cuba.

'Sociale media plat'

Donderdagnacht werden veertien San Isidro-leden opgepakt. Ze hadden zich verzameld in een huis in het oude gedeelte van Havana. Volgens de autoriteiten was dat in strijd met de coronaregels en moest de bijeenkomst daarom worden opgebroken.

Sommige Cubanen zeggen tegen Reuters dat de sociale-mediaplatforms in het land, waar de staat het monopolie heeft op telecommunicatie, na de arrestaties korte tijd niet toegankelijk waren. Volgens hen gebeurde dat om te voorkomen dat er nieuws over de inval zou worden gedeeld.

Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman noemt de protestacties in Havana "heel uitzonderlijk". In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zei hij dat er in het communistische land wel vaker demonstraties van eenlingen zijn, "maar niet van tientallen artiesten, journalisten en musici bij elkaar".

Mensenrechten

De Nederlandse mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken bezorgd is over de mensenrechten in Cuba. Het ministerie roept de Cubaanse regering op om de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie te respecteren.

Ook moeten willekeurige arrestaties worden voorkomen, aldus Tahzib-Lie op Twitter: