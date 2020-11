Secure Van Gerwen langs Labanauskas, Zonneveld verrast Wade

Bij die 5-2 stand miste hij zijn eerste wedstrijdpijl (bullseye). Wade maakte er vervolgens 5-3 van, maar in de negende leg besliste Zonneveld het duel met een knappe 122-finish.

De 22-jarige Niels Zonneveld verraste James Wade en won met 6-3 van de Engelsman, die afgelopen zondag nog de finale van de Grand Slam of Darts verloor van José de Sousa.

Michael van Gerwen was flink op dreef op zijn dubbels tegen de Litouwer Darius Labanauskas en won met 6-3. Vincent van der Voort was de beste in het Nederlandse onderonsje met Derk Telnekes.

De eerste dag van de Players Championship Finals heeft meerdere Nederlandse successen opgeleverd. Van de tien Nederlanders die in actie kwamen in Coventry wisten er zeven hun partij te winnen.

In de zestiende finale wacht nu een Nederlands onderonsje. Eerder op de dag wist Dirk van Duijvenbode, die dit seizoen veel indruk maakt, te winnen van de Ier William O'Connor (6-4). Zonneveld en Van Duijvenbode strijden voor een plek in de achtste finales. Beide rondes staan zaterdag op het programma.

Van Gerwen mist maar één dubbel

Later op de avond wist Michael van Gerwen zijn partij tegen Labanauskas simpel met 6-3 te winnen. De Brabantse nummer één van de wereld kwam snel met 3-0 voor.

Toen hij bij een stand van 5-3 zijn eerste kans niet pakte om de wedstrijd te beslissen, was dat pas zijn eerste gemiste dubbel. Een leg later was het wel raak.

WK

De Player Championship Finals, een toernooi met de 64 spelers die afgelopen seizoen het best hebben gepresteerd op de Players Championship-toernooien, duren tot en met zondag. Dan staan de kwartfinales, halve finales en de finale op het programma.

Van Gerwen is met vijf titels recordhouder. Het is het laatste grote toernooi voor het WK darts, dat 15 december begint. De loting van dat toernooi is op 3 december.