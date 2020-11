Ongeslagen Wolfsburg wint van Werder, Weghorst weer trefzeker

VfL Wolfsburg is ook na zijn negende duel in de Bundesliga nog ongeslagen. De Wolven wonnen mede dankzij twee goals van Wout Weghorst met 5-3 van Werder Bremen.

Leonard Bittencourt had Bremen na een klein kwartier op voorsprong gezet, waarna Ridle Baku en John Brooks (na een mooie assist van Josip Brekalo) de achterstand ombogen. Kevin Möhwald maakte vervolgens gelijk, waarna Weghorst Wolfsburg in de 37ste minuut op een 3-2 voorsprong gleed na een ragfijne aanval.

Na de vijf doelpunten in de eerste helft gingen beide teams in de tweede helft rustig verder. Na een eigen treffer van John Brooks was het weer gelijk. Even later kwam bij Werder de Nederlander Tahith Chong in de ploeg voor Milot Rashica.

Weer Weghorst

Een klein kwartier voor tijd stond opnieuw Weghorst op: de aanvaller zorgde met een ferme kopbal voor de 4-3. Het was zijn zesde doelpunt van het seizoen. Bartosz Bialek voorzag in blessuretijd de derde zege op rij van Wolfsburg van nog meer glans met de 5-3.

Wolfsburg en Bayer Leverkusen, de ploeg van trainer Peter Bosz, zijn de enige clubs die nog ongeslagen zijn in de Bundesliga.