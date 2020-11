Slagvaardig RKC trakteert pover FC Twente op tweede nederlaag

FC Twente heeft in de eerste wedstrijd van de tiende speelronde een verrassende thuisnederlaag geleden tegen RKC Waalwijk. De nummer 15 van de eredivisie trakteerde de nummer 5 in Enschede op de tweede nederlaag van het seizoen: 0-2.

RKC verstopte zich zeker niet, maar het woord was aanvankelijk toch voornamelijk aan Twente. Danilo trof de paal, waarna Halil Dervisoglu een kans met een slap balletje verprutste.

Na 22 minuten haalde Cyril Ngonge aan de andere kant wel de trekker over na een knappe voorbereiding van Ola John. Het was de eerste assist in de eredivisie van John sinds het seizoen 2011/2012, toen hij bij FC Twente speelde. Na dat seizoen verhuisde hij naar Benfica.