Cambuur legt druk bij Almere City met thuiszege op Den Bosch

SC Cambuur is, in ieder geval voor een paar uur, de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen waren in eigen huis te sterk voor FC Den Bosch: 3-1.

Het elftal van trainer Henk de Jong staat nu met 31 punten op de eerste plaats. Almere City, dat een punt minder heeft, komt later vanavond nog in actie.

Beslissing na rust

In een boeiende eerste helft in Leeuwarden kreeg Den Bosch een behoorlijk aantal goede kansen. De bezoekers kwamen na twintig minuten op voorsprong door een doelpunt van Kevin Felida.

Giovanni Korte zorgde kort voor rust voor de gelijkmaker, waarna Cambuur het duel in de tweede helft naar zich toetrok door doelpunten van Robert Mühren en Issa Kallon.

NAC speelt gelijk

NAC Breda, de nummer vier van de eerste divisie, kwam op bezoek bij TOP Oss niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Mario Bilate miste namens de Bredanaars een kwartier voor tijd een penalty.

Bij NAC ontbrak topscorer Sydney van Hooijdonk. De spits had zich vanmiddag bezeerd in de badkamer toen zijn glazen douchedeur het begaf.