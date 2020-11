Cambuur gedeeld koploper na puntenverlies Almere City in Volendam

SC Cambuur is in de Keuken Kampioen Divisie op gelijke hoogte gekomen met koploper Almere City. De Friezen waren in eigen huis te sterk voor FC Den Bosch (3-1), terwijl Almere gelijkspeelde tegen FC Volendam (2-2).

Beide clubs hebben tot dusver 31 punten verzameld. Cambuur heeft echter het beste doelsaldo en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Topper onbeslist

Volendam-Almere City kon vooraf worden omschreven als een topduel in de eerste divisie. De thuisploeg had immers al ruim twee maanden niet meer verloren en staat op de zesde plaats.

Al na acht minuten kwam Volendam op voorsprong via de Italiaan Samuele Mulattieri. Niet veel later tekende Thomas Verheydt echter voor de gelijkmaker.