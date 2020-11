Nederlanders in VS vierden toch Thanksgiving: 'Ik ging eerst in quarantaine'

Een vrijwilliger in New York deelt kalkoenen uit voor Thanksgiving - AFP

Ondanks de hoge besmettingscijfers in de VS - dagelijks komen er nu 100.000 positieve tests bij - hebben miljoenen Amerikanen gisteren Thanksgiving Day met vrienden of familie gevierd. Ook Nederlanders in de VS bedachten manieren om op de feestdag bij elkaar te zijn. Zo deed Eelco Keij in New York aan een pre-Thanksgiving-quarantaine. Om zijn schoonouders dit jaar ondanks het coronavirus te kunnen opzoeken, besloot hij twee weken van tevoren niemand te zien, zei hij in Nieuws en Co. "Bij geen klachten gaan we met eigen vervoer naar jullie toe", beloofde hij zijn schoonouders. Dat is volgens hem goed verlopen. Vanwege de quarantaine voelde het voor zijn familie veilig genoeg om met zes man samen te komen. "Misschien kunnen mensen in Nederland ook zo'n plan uitvoeren om het veilig te houden."

Eelco Keij uit New York deed een pre-Thanksgiving-quarantaine - Eelco Keij

Wim Schalken uit Texas zat uren in de auto om zijn studerende zoon op te halen in de staat Colorado. Schalken zag het namelijk niet zitten dat zijn zoon met het openbaar vervoer naar het ouderlijk huis zou reizen, of het vliegtuig zou pakken. Zo kon het gezin Schalken Thanksgiving met zijn drieën vieren. "We hebben ons keurig aan de regels gehouden." Volgens Schalken is het opvallend hoe verschillend de coronabeperkingen zijn in beide staten. "In Colorado is het een stuk strikter, terwijl het in Texas slechter gaat." Hij zegt dat het virus in het begin een "ver-van-mijn-bedshow" was. "Maar de laatste tijd horen we het steeds meer om ons heen. Mensen raken besmet, vaak via de kinderen die naar school gaan."

Wim Schalken uit Texas besloot zijn zoon met de auto op te halen in Colorado - Wim Schalken

Erna Morain, uit de staat Iowa, besloot met haar partner om dit jaar met Thanksgiving helemaal niemand te zien. Haar gezinsleden wonen verspreid over de hele wereld, dus bij elkaar komen voor deze feestdag lukt eigenlijk nooit. "Maar we hebben goede vrienden waar we het wel ieder jaar mee vieren. Dit jaar hebben we gezegd: wij blijven thuis", zegt ze. Morain is naar eigen zeggen op een leeftijd waarop "je voorzichtiger moet zijn". Mensen dragen volgens haar wel mondkapjes, maar ze is bang dat die worden afgezet als de dragers denken op een plek te zijn waar niemand het virus heeft. "Daar ligt het gevaar." De tweede golf hakt er in Iowa volgens Morain fors in. "De afgelopen drie weken is het ongelooflijk. Ik hoor steeds: die is in het ziekenhuis, die heeft corona gehad."

Erna Morain uit Iowa besloot dit jaar thuis te blijven tijdens Thanksgiving - Erna Morain